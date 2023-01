Mou, tentazione Spinazzola. Cinquemila tifosi a Milano

Tanti i dubbi per José Mourinho, che oggi contro il Milan non sarà in panchina a causa della squalifica. Il tecnico guarderà la partita in un van fuori dallo stadio, come già accaduto in altre occasioni. A sostituirlo in campo ci sarà Foti. Intanto lo Special One nella rifinitura ha provato sia i 'Fab Four' sia la formazione più coperta con Matic al fianco di Cristante e l'esclusione di Zaniolo. Ballottaggio aperto anchesulla sinistra, dove Spinazzola insidia seriamente Zalewski. La Roma non sarà certamente sola, infatti sarà accompagnata da cinquemila tifosi, di cui quattromila siederanno nel settore ospiti.

(gasport)