Mou ritrova i quattro tenori. Dybala è quasi pronto

I Fab Four torneranno a emozionare. Dopo quattro mesi e mezzo Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham sono finalmente tutti contemporaneamente sani e a disposizione di Mourinho. Ora tocca allo Special One trovare la miglior soluzione di gioco per farli rendere al meglio. Il modulo scelto alla ripresa con il Bologna dovrebbe essere il 3-4-2-1, lo stesso adottato a inizio campionato con Salernitana e Cremonese, uniche due squadre contro le quali hanno giocato insieme rispettivamente 68 e 45 minuti (mai in Europa League). Si tratta di soli 113' su 1890 disponibili tra campionato (15 partite) e Coppa

(6), solo il 5,98% del totale. Davvero troppo poco se si considerano le aspettative del mercato estivo. [...] La curiosità ora è capire se si ritornerà o meno all'idea di questa estate. Anche perché imbottire la squadra di centrocampisti giocando già con un difensore in più, ha visto la Roma negli ultimi tempi faticare a produrre gioco (in futuro occhio alla difesa a 4). Servirà, è chiaro, il sacrificio di tutti. E il ritorno di Wijnaldum a fine mese, potrebbe agevolare lo Special anche nelle rotazioni. Che intanto, aspettando Gini, si accontenta dei suoi 4 tenori.

(Il Messaggero)