Mou ritrova Dybala

IL TEMPO (M. PARIS) - È stata una vigilia all'insegna del silenzio stampa quella di Jose Mourinho in vista del primo impegno del 2023 della sua Roma. All'Olimpico contro

il Bologna dell'allievo Thiago Motta, è annunciato l'ennesimo sold out stagionale e i giallorossi cercano di invertire la rotta dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A. Jose Mourinho ritrova a pieno regime Paulo Dybala, che si è tagliato qualche giorno di vacanza per mettersi a disposizione della squadra il 29 dicembre. Dopo il Mondiale vinto con l'Argentina, la Joya vuole essere subito protagonista in campionato. Al Bologna ha già segnato 7 gol in carriera e solo contro Sampdoria (otto), Genoa (nove) e Udinese (10) ha fatto meglio. La sua condizione non può essere delle più brillanti, avendo giocato solamente 17' al Mondiale e avendo preso parte a pochi allenamenti col gruppo, ma l'argentino sarà titolare. Mou dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Dybala alle spalle di Zaniolo ed Abraham, entrambi in gol nell'ultimo test contro la Viterbese. A centrocampo dovrebbe agire Lorenzo Pellegrini, al fianco di Cristante, favorito su Matic e Tahirovic. Nessun dubbio in difesa dove toccherà a Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce si preparano Celik e Zalewski, in attesa che la situazione Karsdorp sia definita sul mercato. Si godrà il primo boato dell'Olimpico anche Ola Solbakken, neo acquisto dei giallorossi, prelevato a parametro zero dal Bodo-Glimt. L'attaccante si è allenato in gruppo in questi giorni e si accomoderà in panchina. II tecnico giallorosso riparte da qui all'inseguimento della zona Champions che era e resta il principale obiettivo della stagione.