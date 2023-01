Mou-Orsato, faccia a faccia all'intervallo: Kim, era giallo

Nel primo tempo, due dubbi: il primo riguarda (26') un intervento di Cristante su Osimhen, l'ammonizione poteva scattare. Così come al 38', quando ricadendo in un duello aereo Kim colpisce Abraham sul volto. E sarebbe proprio su quell'episodio che Mourinho chiede spiegazioni a Orsato che argomenta e chiede il perché di alcune proteste dopo «un primo tempo così tranquillo». Nella ripresa, check del Var (Di Paolo) al 6' in area del Napoli: la palla inzuccata da Cristante colpisce testa e spalla di Osimhen. Giusti i gialli a Osimhen stesso ed El Shaarawy. Gol regolari.

(Gasport)