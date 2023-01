Mou cerca bellezza, ma i gran finali portano punti e tanta fiducia

Inutile nasconderlo, dopo una partita come quella contro il Milan, il bicchiere non si può che vedere mezzo pieno. A fare da cartina di tornasole è l’umore dei tifosi, che nel finale della sfida di San Siro hanno rispolverato tutti i sogni che avevano messo via. [...] Le rimonte della Roma nei secondi tempi, infatti, hanno assunto un sapore epico. Sono 13, infatti, i punti guadagnati nelle riprese rispetto alle prime frazioni di gioco, cioè proprio quanti ne ha persi la Lazio nello stesso lasso di tempo. Così non sorprende che la classifica del campionato ghiacciata ai primi tempi vedrebbe la squadra solo al undicesimo posto, mentre quella dei secondi la vedrebbe piazzarsi al quinto. Insomma, se esaminassimo la situazione solo nelle linee generali, ci sarebbe da credere che la condizione fisica non sia un problema, tanto più che molte reti sono state conquistate nei finali. In realtà però c’è anche altro: la grinta in puro stile Mourinho che la Roma ormai ha metabolizzato. Crederci fino in fondo, ormai, non è un problema.

(gasport)