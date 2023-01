Mou: "A Napoli per vincere". Tornano Pellegrini e Spinazzola

José Mourinho non ha dubbi su come finirà il campionato: "Complimenti al Napoli, lo scudetto è suo, lo ha già vinto meritatamente. E' la squadra più forte, ma andremo lì per provare a vincere la partita". Lo Special One non potrà affidarsi a Nicolò Zaniolo, ormai fuori rosa: "Ha chiesto la cessione da un mese, ma credo che purtroppo resterà". Il tecnico ha poi svelato la formazione: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala e Abraham.

L'allenatore della Roma ha poi parlato del suo futuro: "Ne parlerò con la società quando loro penseranno che sarà il momento giusto. Ora penso solo alla Roma".

Successivamente si è soffermato sulla situazione contrattuale di Smalling ("Penso che si possa trovare un accordo") e sulle condizioni fisiche di Wijnaldum ("Difficile dire quando tornerà, ma siamo nella direzione giusta").

