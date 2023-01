MILAN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ipotesi 'Fab Four', ballottaggio Abraham-Zaniolo. A sinistra torna Zalewski

La Roma è chiamata ad affrontare il primo grande test del 2023. Questa sera, alle ore 20:45, i giallorossi sfideranno a San Siro il Milan, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I capitolini cercano continuità dopo la vittoria contro il Bologna e per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions League dovranno ottenere un risultato positivo contro i Campioni d’Italia in carica. José Mourinho (che non sarà in panchina a causa della squalifica, al suo posto Salvatore Foti), ha deciso di confermare il trio difensivo Mancini-Smalling-Ibanez a protezione di Rui Patricio. Sulla destra spazio a Celik, mentre a sinistra torna Zalewski. A centrocampo Cristante è sicuro di un posto e ad affiancarlo ci potrebbero essere sia Matic sia Pellegrini, il quale agirà anche sulla trequarti. Dybala confermatissimo, mentre il grande ballottaggio riguarda Zaniolo-Abraham, con quest'ultimo favorito. I due però potrebbero giocare anche insieme e in questo caso Pellegrini scalerebbe a centrocampo, con Matic che si accomoderebbe in panchina. Lo Special One scioglierà i suoi dubbi solamente a poche ore dal fischio d'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Abraham.