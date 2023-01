Milan, nuovi contatti per avere Ziyech ma non molla Zaniolo

Alle otto di martedì sera chiuderanno le trattative: il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo alla voce A di attacco, e i candidati si trovano sotto l’ultima lettera dell’alfabeto, da Zaniolo a Ziyech. Il marocchino torna in tendenza, tra la dirigenza rossonera e lo staff del giocatore c’è stato un nuovo contatto: è successo nelle ultime ore. Il Chelsea ha ribadito le condizioni: il giocatore non è incedibile e potrebbe anche lasciare in prestito con diritto di riscatto. Condizioni economiche meno impegnative di quelle per Zaniolo: restano però i sei milioni di ingaggio di Ziyech. Che poi, da febbraio a giugno, sarebbero meno della metà. L’ingaggio di Zaniolo è più accessibile ma è sul cartellino che la Roma non concede sconti. Che il ritorno del Milan su Ziyech sia una manovra di disturbo alle azioni giallorosse?

(gasport)