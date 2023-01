Stefano Pioli domenica sera confermerà la linea di Salerno: in campo i titolarissimi, con meno alternative del solito in panchina. Potrebbe anche confermare tutta la squadra del 4 gennaio, considerato che nessuno degli infortunati (Messias, Origi, Kjaer, Krunic i più vicini al rientro) sarà disponibile contro la Roma. Tra i dubbi di formazione, allora, spicca quello per il trequartista: Diaz è favorito per giocare di nuovo ma De Ketelaere mercoledì ha dato segnali positivi. [...]

(gasport)