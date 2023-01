Mettere in campo i baby del vivaio non è un rischio ma un'occasione

Che Mourinho sia un grande allenatore e comunicatore non c'è dubbio. [...] Nel postpartita di Roma-Genoa è sfilata un po' sotto silenzio una frase riferita ai giovani: "Quando gli impegni aumentano, se cambi molto e dai spazio a tanti giovani finisci poi per rischiare". Tutto questo alla fine di una gara in cui tra i migliori c'è stato sicuramente Edoardo Bove. [...] Quello che colpisce è considerare i giovani come serbatoio di emergenza e non di prospettiva. Quando c'è la sensazione che dovrebbe essere esattamente il contrario. Puntare sul futuro, pianificando un percorso di crescita nel momento delle difficoltà. [...] Non si potrebbe pensare a questi ragazzi come risorse su cui porre basi di un autentico progetto? [...]

(A. Vocalelli - gasport)