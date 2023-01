Messaggi cifrati e prestanome: quel patto di sangue in Europa per dare la caccia ai romanisti

Il dolore. La rabbia. Cinque mesi dopo la morte di Ciro Esposito, il primo novembre 2014, gli ultrà del Napoli hanno siglato il “patto di vendetta”. Un patto reso pubblico con uno striscione allo stadio Maradona durante la partita proprio contro la Roma quel novembre di nove anni fa. “Ogni parola è vana, se occasione ci sarà non avremo pietà“. E da quel momento è partita la caccia ai romanisti conclusasi (per ora) due giorni fa a Badia al Pino. [...] “Se si picchia un romanista nessuno viene lasciato solo”. E così è stato per anni. Ogni gruppo ultrà che sostituiva i napoletani negli scontri diventava “amico”. In Italia come nel resto d’Europa. La curva del Paris Saint-Germain ha cacciato chi sosteneva i romanisti. E tutte le volte che hanno la possibilità, attaccano i giallorossi, in nome di quel patto. Così in Germania con il Monaco 1860 e il Borussia Dortmund. In Serbia con la Stella Rossa, in Bulgaria con il Plovdiv. [...]

(corsera)