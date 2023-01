Mendes: "Mou perfetto per fare il cattivo contro James Bond"

LEGGO - José Mourinho potrebbe avere un futuro anche nel mondo del cinema? Assolutamente sì, secondo Sam Mendes, regista degli ultimi film di 007 con Daniel Craig: «Il cattivo ideale per il prossimo James Bond? Potrebbe essere Mourinho. Non c'è nessuno meglio di lui», ha dichiarato infatti il regista al Guardian. Del resto, in fatto di carisma lo Special One può reggere tranquillamente la sfida anche con un'icona letteraria e cinematografica come 007. Anzi, potrebbe addirittura combattere con lui come novello villain, secondo Mendes. E chissà che la casa di produzione non prenda in parola.