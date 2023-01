Mau, lo Special One e lo slalom parallelo

Slalom parallelo. Da due giornate Lazio e Roma fanno gli stessi risultati. Un 2-2 carico di rimpianti con l'Empoli e un 2-2 miracoloso col Milan, poi le vittorie per 2-0 con Sassuolo e Fiorentina. La classifica le vede insieme al 50 posto (c'è anche l'Atalanta). (...) La zona Champions in fondo è appena 3 punti più sopra ma causa pruriti in sala stampa, dove Sarri battibecca a distanza con Tare mentre Mourinho annuncia gelido che preferisce rinviare a Trigoria le (eventuali) discussioni con Tiago Pinto. Da quando c'è Lotito (2004) la Lazio ha giocato solo 2 volte nella coppa più presti-giosa. (...) Molto differenti anche i curriculum in Champions dei due allenatori: Sarri ha 24 panchine in tutto e non è mai andato oltre gli ottavi, Mourinho ne ha 151 e l'ha vinta 2 volte (con Porto e Inter). In serie A il portoghese ha conquistato 2 scudetti e Sarri uno, ma quello - almeno per quest'anno - è fuori discussione. Un obiettivo più realistico può essere la Coppa Italia: in questo slalom parallelo Mourinho si è avvantaggiato eliminando il Genoa, giovedì Sarri può raggiungerlo nei quarti battendo il Bologna. Ma il tabellone prevede il derby, eventualmente, solo in finale.

(corsera)