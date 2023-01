Materazzi: "Grazie Mourinho, mi hai cambiato la testa e la vita"

SPORTWEEK - Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha scritto una lettera in occasione dei 60 anni di José Mourinho. Lo Special One, suo tecnico ai tempi del Triplete, festeggerà il compleanno il 26 gennaio. Ecco uno stralcio della dedica: "C'è chi dice che a 60 anni si comincia a diventare vecchi: mi viene da ridere. Hai la faccia ancora troppo furba per essere uno che si fa fregare dagli anni. [...] Ci facevi sentire troppo forti: tutti e più forti di tutti. Ci hai cambiato la testa, il modo di lavorare, la carriera e anche la vita e hai avuto solo un torto: chi hai allenato per troppo poco tempo. [...] Ciao José, passa un buon compleanno. E se per caso qualcuno fa battute dicendo che invecchi, digli che in pensione di vai quando decidi tu, come hai sempre fatto. Per tutto".