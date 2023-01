Mancini: “Il 2023 che sogno: l’anno dell’Italia di Chiesa e Zaniolo”

GASPORT - Triste. Come lo sguardo di Roberto Mancini quando pensa, o ripensa, a certe cose. "Se n’è andato un 2022 triste, per me molto triste: la morte di Sinisa, la malattia di Gianluca. Queste sono le cose che pesano sul cuore: quelle per le quali non puoi fare nulla. Dopo una delusione sportiva, invece, si può sempre rimediare" dice il C.t. dell'Italia durante un'intervista rilasciata al quotidiano. Ha parlato anche degli obiettivi del 2023 e del Mondiale appena terminato. Queste le sue parole:

Cosa ha insegnato il Mondiale all’Italia?

"Spero che ai giocatori abbia fatto male quanto a me vederlo in tv: credo di sì, sapevano anche loro che avrebbero fatto una bella figura. E sanno che sarà necessario prepararsi meglio per i momenti decisivi delle prossime qualificazioni".