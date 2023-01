Mancini e Matic: tre punti importanti

IL TEMPO (L. PES) - Mentre si rincorrono voci e titoli sulla vicenda di Zaniolo, la Roma vince a La Spezia e si gode un girone d'andata a ritmo da primi quattro posti. «Dalla panchina ho sentito tranquillità nella gestione del gioco e nella transizione di ripiegamento. È stata una partita tranquilla in uno stadio non facile e contro un avversario difficile. Siamo stati bravi a trasformare questa partita in facile». Alle parole del tecnico fanno eco quelle di Mancini, capitano nella gara di ieri e soddisfatto della prova della squadra: «Abbiamo approcciato e chiuso la partita bene, sono tre punti importanti».

Punti importanti soprattutto dopo la penalizzazione della Juventus, che sembra distogliere l'attenzione del difensore giallorosso: «Pensiamo a noi stessi, partita dopo partita. Le cose delle altre squadre ci interessano poco, noi dobbiamo continuare a migliorare e a fare più punti possibili da qui alla fine del campionato».

A responsabilizzare il gruppo ci pensa il serbo Matic, che da veterano fissa l'obiettivo da raggiungere da qui alla fine della stagione: «È molto importante arrivare tra le prime quattro, il nostro club merita di giocare la Champions League». Ora una settimana piena per preparare la sfida del Maradona contro il Napoli di domenica.