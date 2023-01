Mancini all'esame da grande: c'è Leao

Sei gennaio 2022: la Roma cade 3-1 in casa del Milan e Gianluca Mancini termina la sua partita con un'espulsione. Un anno dopo, il difensore centrale giallorosso tornerà a San Siro e, in collaborazione con Celik, dovrà arginare uno straripante Leao. Gran parte dei pericoli verranno da quella fascia, soprattutto perché oltre all'attaccante portoghese ci sarà anche Theo Hernandez ed è per questo che forse Mourinho tenterà di aggredire i rossoneri con una formazione molto offensiva.

In questa stagione Mancini ha modificato il suo comportamento in campo, collezionando solamente quattro ammonizioni. Il rendimento però non è stato positivo, infatti quando Mourinho ha rinunciato alla difesa a tre ha scelto di sostituire sempre lui. Ad oggi Ibanez viene considerato più adatto ad affiancare Smalling e la partita contro il Milan può rappresentare un bel test. La società considera comunque Mancini uno dei pilastri della squadra, tanto da nominarlo vice capitano. Ora però è chiamato a una performance di livello.

(corsport)