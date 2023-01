Majchrzak: il classe 2004 che sta bruciando le tappe

Non ha ancora esordito con la prima squadra ma la strada di Jordan Majchrzak sembra già tracciata. Mercoledì per la gara contro il Bologna ha ricevuto la sua prima convocazione dal tecnico portoghese, senza esordire, ma iniziando ad assaggiare l'atmosfera dell'Olimpico. Quando farà segnare il suo debutto, diventerà il quinto calciatore polacco a indossare la maglia romanista in Serie A, certamente il più giovane alla luce dei suoi neanche 19 anni d'età.

È un attaccante centrale di fisico (è alto 189 centimetri) e potenza che in patria è visto come una grande promessa e che la Roma ha preso lo scorso settembre in prestito dalla squadra delle riserve del Legia Varsavia al prezzo di 100.000 euro per farlo giocare con la Primavera. Con i giovani giallorossi è sceso in campo soltanto in tre gare per 24' complessivi. Mourinho ha deciso di chiamarlo ad allenarsi con la prima squadra il 27 dicembre nella seconda seduta dopo la tournée in Portogallo. Il suo prestito scadrà a giugno e la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 700.000 euro.

