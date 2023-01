[...] Zaniolo voleva una big che lo pagasse bene: è rimasto soltanto il piccolo Borunemouth che rischia la retrocessione e ha detto no. Comprensibile, ma la Roma allora lo ha messo fuori dal progetto per forzarlo a cambiare idea. Risultato: perdono tutti. Il club che pagherà uno stipendio a vuoto e non monetizzerà una cessione. Il giocatore che si deprezzerà restando ai margini, e si allontanerà dalla Nazionale, forse prigioniero di un’altra idea di sé che non corrisponde alla realtà.

(gasport)