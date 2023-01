L'Olimpico hi tech per il tour de force

Trenta partite sicure, di cui 27 di calcio e 3 di rugby, con il Sei Nazioni alle porte. La possibilità che si arrivi almeno a quaranta, se Roma e Lazio dovessero andare avanti nelle coppe. Senza considerare la femminile giallorossa che, in Champions, merita campo e visibilità. Saranno mesi di intenso lavoro per lo stadio Olimpico che, approfittando della sosta del campionato, mai così lunga in inverno, si è rifatto il look. [...] L'obiettivo è stato quello di migliorare la fittezza e la robustezza del tappeto erboso, utilizzando mezzi tecnologici come le fitolampade, in grado di riprodurre la luce solare, al lavoro fino a poche ore fa.

Sono stati utilizzati poi prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale, e prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe. Ci sono state poi diverse semine adatte al periodo invernale e interventi di varia natura per rafforzare, anche grazie a lavoro degli agronomi, il campo. Lazio e Roma, poi, hanno avuto un resoconto di quanto fatto.

(corsport)