Lo strappo e la toppa

[...] Ha ragione Mourinho, quando scarica un calciatore che un giorno sì, e l'altro pure, dice che se ne vuole andare. Un allenatore del suo prestigio non può piegarsi ai capricci di un talento sportivamente e caratterialmente immaturo. [...] La necessità di realizzare plusvalenze è per i Friedkin un imperativo categorico, così sfuma il Milan e arriva il Bournemouth. Non è proprio la terra promessa per un ventitreenne ancora abituato a sentirsi raccontare come uno dei migliori prodotti del calcio italiano. Mourinho non può farsi umiliare, i Friedkin non possono rinunciare a fare cassa e Zaniolo non può buttarsi via così presto, anche se per un contratto appetibile. [...] Il divorzio con Zaniolo è ormai insanabile. Ma altrettanto chiaro è che, alle condizioni attuali, il giocatore non ha un'alternativa gradita e compatibile con le esigenze finanziarie della società. Conviene a tutti firmare una tregua. [...] Zaniolo la smetta di sputare nel piatto in cui mangia, Mourinho gli offra un'altra chance e la Roma concordi con il suo agente un percorso ragionevole di valorizzazione e di cessione

(corsport - A. Barbano)