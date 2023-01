Lo strappo di Zaniolo

Dopo aver saltato il match con la Fiorentina a causa di una sindrome gastrointestinale, Nicolò Zaniolo, in seguito a un colloquio con José Mourinho e Tiago Pinto, non si è reso disponibile per Spezia-Roma. Un ulteriore strappo, probabilmente definitivo, in una situazione lacerata da tempo. Lui ha deciso di andare via e tutto parte dalle svariate promesse di rinnovo, mai concretamente discusso. L'entourage del calciatore ha proposto di farlo partire in prestito per 6 mesi, ma la società ha rifiutato poiché serve una plusvalenza entro il 30 giugno.

Zaniolo ha sicuramente sbagliato nei modi, ma anche il modus operandi della Roma non è stato perfetto, infatti rischia di svalutare quello che era ritenuto il più importante talento italiano degli ultimi anni. Il club avrebbe potuto venderlo in estate al Tottenham, sfruttando la scia del gol in finale di Conference League, magari anche rischiando nella formula (riscatto obbligatorio al 50% delle presenze da titolare e qualificazione in Champions League). Pinto ha scommesso sul rilancio del numero 22, ma così non è stato.

(Il Messaggero)