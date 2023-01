Alla fine la corsa per assicurarsi Eldor Shomurodov l'ha vinta lo Spezia. I liguri verseranno 1,5 milioni di euro per il prestito nelle casse della Roma, che intanto ha mostrato interesse per il terzino sinistro Holm. Mourinho ha confermato l'addio dell'attaccante uzbeko in conferenza stampa: "E' un ragazzo fantastico. Ha giocato poco e se finisce bene in questa situazione è qualcosa che lui merita".

(tuttosport)