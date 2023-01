Alla fine per Eldor Shomurodov l'ha spuntata lo Spezia: la società ligure ha trovato l'accordo sia con la Roma (che nella trattativa avrebbe strappato un'opzione per Emil Holm) che con il giocatore sulla base del prestito oneroso da 1,5 milioni senza alcun diritto od obbligo di riscatto. L'operazione è stata formalizzata ieri, mentre visite e firme del 27enne attaccante uzbeko sono in programma nella giornata odierna.

(Tuttosport)