Llorente, un rinforzo per la difesa: “Bello riavere Mourinho”

Da oggi José Mourinho può contare su un altro dei suoi “bambini”. Stavolta però non si parla dell’ennesimo talento della Primavera giallorossa, ma del secondo rinforzo di gennaio sbarcato a Fiumicino a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato invernale. [...] Si tratta di Diego Llorente, vecchia conoscenza dello Special One che – ai tempi del Real Madrid – aveva impressionato il portoghese. [...] Lo spagnolo, che in carriera vanta 10 presenza con le Furie Rosse, arriva dal Leeds in prestito gratuito con diritto di riscatto (ieri sera i club stavano ancora ragionando sulla cifra) dopo due anni e mezzo in Premier League. [...] Ieri pomeriggio, dopo essere sbarcato a Fiumicino, il difensore ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e oggi firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi fino a giugno.

(gasport)