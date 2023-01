L'inverno di Zaniolo: fuori rosa alla Roma. La Premier è lontana

La punizione per Zaniolo è arrivata: fuori rosa, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. L'inverno del numero 22 è un limbo, infatti salterà anche la partita di questa sera contro il Napoli: "Purtroppo resterà - ha affermato Mourinho in conferenza stampa -. E' un mese che dice di voler andare via e di non voler giocare più con la Roma". Sul classe '99 c'era il Bournemouth e la società giallorossa se l'è presa per il suo rifiuto (e spera ci ripensi). Ma si può vedere uno dei pochi talenti della Nazionale alla terzultima della Premier League? Tra lui e la Roma potrebbe finire a multe ed esposti all'Aic, il sindacato dei calciatori. A settembre la società giallorossa aveva promesso a Zaniolo di iniziare a parlare del rinnovo, di cui però non si è mai discusso. Ora la situazione è compromessa e la Serie A perde una stella, senza nemmeno il gusto di averla venduta.

(La Repubblica)