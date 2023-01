Liberi due ultrà della Roma ma tremano altri identificati

LEGGO - Non sono stati convalidati gli arresti di Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati ieri nella Capitale perché ritenuti tra i partecipanti agli scontri avvenuti domenica sulla A1 nell'area di servizio Badia al Pino. Infatti il giudice del tribunale di Roma, durante l'udienza con il rito direttissimo, non ha ritenuto valido l'arresto in flagranza differita, in particolare sotto l'aspetto della necessità e urgenza. I due supporter rimessi in libertà sono entrambi difesi dall'avvocato Marco Bottaro.

L'arresto era stato effettuato lunedì dalla Digos della questura della capitale. La mancata convalida del fermo però non incide sulle indagini, che invece sono a buon punto. La sinergia fra le Procure di Arezzo e Roma e quella tra le questure di Napoli, Arezzo e quella della Capitale, ipotizzano l'esistenza di un'associazione per delinquere con reati fine molto gravi. Il magistrato di turno per le Direttissime ha disposto l'invio degli atti al pubblico ministero, che aveva chiesto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di rissa aggravata. Inoltre si sta valutando la competenza territoriale e giurisdizionale per i fatti avvenuti domenica e cercare di riunirli sotto un unico pool di magistrati.