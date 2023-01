L'ex Carew condannato per evasione fiscale

IL TEMPO - L'ex giocatore della Roma e della nazionale norvegese John Carew è stato assunto dalla Federcalcio norvegese per prendersi cura dei giovani. L'ex attaccante 43enne, 91 presenze in nazionale (24 gol), è stato condannato a novembre a quattordici mesi di reclusione per non aver dichiarato al fisco circa 12,8 milioni di corone (circa 1,2 milioni di euro) tra il 2014 e il 2019. Secondo i media locali, questo nuovo ruolo all'interno della federazione potrebbe aprire la strada a una riduzione della pena.