Mi auguro che Totti chiarisca e venga fuori da questa faccenda che riguarda il gioco d'azzardo. [...] Tra i tanti titoli sportivi leggo: "Alla Roma basta un rigore. Pellegrini stende il Bologna". Devo essere sincero: non mi sembra una grande novità. Se uno che è bravo a tirare i rigori segna, la squadra va in vantaggio. E' palese che non ci stiamo inventando niente di nuovo.

(corsport - M. Costanzo)