Le ragazze vincono ancora: la Roma giocherà all'Olimpico la fase finale di Champions League

La Roma Femminile giocherà i quarti di finale di Champions League allo Stadio Olimpico e l'annuncio è stato dato direttamente dal capitano Elisa Bartoli: "Sono molto felice di dirvi che finalmente giocheremo i quarti di finale allo Stadio Olimpico. Vi aspettiamo numerosi". Il sorteggio ci sarà il 10 febbraio, mentre l'andata è in programma il 21 o il 22 marzo e il ritorno tra il 29 e il 30. Determinante, per accendere le luci dell'Olimpico sulle giallorosse, la mozione a riguardo presentata in giunta il 22 dicembre dal consigliere capitolino con delega alle Politiche Giovanili, Lorenzo Marinone. La Roma Femminile era costretta a giocare la Champions League allo Stadio Francioni di Latina poiché il Tre Fontane non soddisfa i requisiti UEFA. Il prossimo anno però, qualora dovesse qualificarsi, tornerà a casa: il Comune ha ricevuto il nulla osta da Eur S.p.a. e a giugno inizieranno i lavori per rendere agibile il Tre Fontane anche in ambito internazionale.

(La Repubblica)