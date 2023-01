Le giallorosse ci provano in Coppa a Pomigliano

IL TEMPO (M. VITELLI) - Grande attesa per la Roma femminile che oggi alle 12.30 affronta in trasferta il Pomigliano nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia (ritorno a Roma il 7 o l’8 febbraio). La sfida di oggi, visibile in diretta su TimVision, si disputerà a porte chiuse allo stadio Ugo Gobbato. La Roma si presenta all’appuntamento dopo aver vinto il suo girone arrivando davanti a Como e Arezzo. Nei cinque match precedenti tra le due squadre le giallorosse hanno sempre vinto, mister Alessandro Spugna spera di continuare così. «Dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche e le nostre qualità – sottolinea l’allenatore giallorosso alla sua seconda stagione sulla panchina delle capitoline – le ragazze sono pronte nonostante qualche affaticamento dovuto alla gara di domenica. Ormai, comunque, ci stiamo abituando a giocare spesso». Sull’avversaria, Spugna ha le idee chiare. «Il Pomigliano sta facendo un ottimo campionato, ha sedici punti ed è la sesta forza del torneo – spiega – e poi ha delle giocatrici giovani e interessanti che stanno lavorandomolto bene e che cercheranno di metterci in difficoltà. Come dico sempre, non ci sono partitefacili, né in campionato né in Coppa Italia». Nella lista delle convocate, non ci sono Roman, che ha un’infiammazione al tibiale anteriore della gamba destra, e Lazaro, al centro di una trattativa di mercato. Alle 14.30 si giocano invece Fiorentina-Milan e Sampdoria-Inter. Alle 18 chiude Chievo-Juventus