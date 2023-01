Le bestemmie e le polemiche: è psico-Zaniolo

Nicolò Zaniolo ha i nervi a fior di pelle e non fa nulla per nasconderlo. La bestemmia in diretta nazionale rivolta all'arbitro nel sottopassaggio di Roma-Genoa non gli costerà la squalifica, infatti non ci sarà la prova tv. Quanto accaduto però dimostra il nervosismo crescente del giocatore, uno stato d'animo sempre più evidente anche in campo. Nella partita di Coppa Italia ci si ricorda delle proteste, la maglia strappata a fine primo tempo e i fischi. Nel mezzo un tiro sbagliato e tanta frustrazione. Il problema principale di Zaniolo è nella sua testa a causa di questioni assai spinose: il rinnovo, il ruolo, i gol mancati e un futuro tutto da decifrare. José Mourinho lo ha capito e fa di tutto per proteggerlo: "Mi dispiace per i fischi. Zaniolo è un esempio di ragazzo che dà il massimo. Chiedo di non fischiarlo".

(La Repubblica)