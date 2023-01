La zona Champions dipende da Mourinho

È naturale che José Mourinho sia tentato dall’incarico di ct del Portogallo. La situazione non era così favorevole dai tempi di Eusebio: abbondanza di talento giovane in ogni reparto, campioni esperti ma ancora nel pieno della carriera, lo strappo ormai compiuto col fuoriclasse anziano e condizionante, e verso il quale Mourinho non ha debiti di riconoscenza. Lui e Ronaldo non si sono mai amati. Jorge Mendes è stato costretto a riunirli per tre anni al Real Madrid perché soltanto così Florentino Perez poteva vincere la guerra santa contro il Barcellona. Mourinho non avrebbe mai preso una nazionale dominata dal carisma di Cristiano. Adesso, è un’altra faccenda. [...] La proprietà Friedkin fa capire che sino alla costruzione dello stadio le ambizioni poggeranno sulle spalle di giovani rampanti (l’Abraham dell’anno scorso) e campioni da rilanciare (il Dybala di quest’anno): dunque con grandi responsabilità affidate al tecnico, fin qui non a caso il nome da copertina della loro esperienza romana. Il feeling con la piazza resta forte, molto dipenderà da quello suo con la squadra: prima di decidere, sarebbe importante avere gli uomini migliori in forma contemporaneamente. La zona Champions si raggiunge soltanto così.

(La Repubblica)