La Roma si copre: a Milano con il 3-5-2. Abraham punta a una maglia da titolare

Un minuto di raccoglimento prima dell’allenamento, le parole di Mourinho e quelle di capitan Pellegrini per ricordare Gianluca Vialli. È cominciata così l’antivigilia di Milan-Roma a Trigoria, poi tutti in campo perché a se difficile la testa deve andare all’impegno di San Siro. [...] Lo Special One si affiderà a due fattori: il primo è la cabala, perché al suo posto in panchina ci sarà il vice Foti che ogni qualvolta ha sostituito Mourinho ha sempre portato a casa i tre punti. Il secondo dovrebbe chiamarsi Tammy Abraham. Le quotazioni del centravanti inglese per una maglia da titolare sono in risalita visto l’atteggiamento mostrato con il Bologna, ma anche per via di una condizione non ottimale di Zaniolo che ieri ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo a causa della botta al ginocchio destro. [...]

(tuttosport)