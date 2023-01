La Roma e Smalling: il migliore diventa un caso

La Roma che ha cominciato il 2023 battendo all'Olimpico il Bologna ha mostrato gli stessi pregi e alcuni difetti della squadra che aveva terminato la prima parte della stagione. Tra le certezze c'è Chris Smalling, ancora una volta di gran lunga il migliore in campo della formazione giallorossa, e leader indiscusso della difesa. Con 1.906 minuti è il romanista più utilizzato, anche più di Rui Patricio. L'inglese è sceso in campo in tutte e 22 le partite disputate finora dalla Roma.

La permanenza a Roma di Smalling è però a rischio. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e prevede una clausola, che può essere attivata solo dal calciatore, per il prolungamento automatico alle stesse cifre (4 milioni), al raggiungimento del 50% delle partite giocate. Su di lui si sono mosse alcune società, Inter e Juventus su tutte, e per questo l'inglese sta prendendo tempo mentre Tiago Pinto non vuole un nuovo caso Mkhitaryan e sta spingendo per la conferma, mettendo sul piatto un prolungamento biennale per convincerlo a non prendere in considerazione altre offerte. Se non dovesse far valere la clausola per il prolungamento automatico, Smalling dal 1 febbraio potrebbe firmare con un'altra squadra e liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Uno dei nodi è la sua voglia di giocare il prossimo anno la Champions League e al momento la Roma non può garantirglielo. Domenica sera sarà titolare contro il Milan. Insieme a lui ci saranno anche Dybala e Zaniolo, usciti malconci dal match contro il Bologna ma abili per la sfida ai rossoneri.

(Corsera)