La Roma batte lo Spezia e Mou ricorda a Zaniolo le regole sue e del club

Dal vangelo secondo Mourinho: «Zaniolo? La mia sensazione è che il primo febbraio lui sarà ancora qui. Ha detto di voler andar via, ma anche a me piacerebbe essere a Londra a cena con la mia famiglia. Devo credere a quello che mi dice Tiago (il general manager Pinto; ndr): non c'è nessuna proposta sul tavolo che sia minimamente accettabile dalla Roma». Certo, Mou ha anche detto che il suo rapporto con Zaniolo «è sempre stato buono, perché si è impegnato sia nelle partite buone che in quelle cattive, e quel che penso non è cambiato». E se il trasferimento al Tottenham o in Premier non andrà in porto, Mou cercherà di recuperare Zaniolo, ma solo se tornerà ad avere comportamenti giusti. Tiago Pinto, nel prepartita, è stato chiaro: «Ogni tanto gli interessi personali vengono messi davanti a quelli del collettivo e questa non è la prima volta che succede. Gioca solo chi è motivato nel portare i tre punti a Roma».

Oltre allo Spezia, ieri ha perso anche Zaniolo. Perché la Roma ha giocato molto bene senza di lui e aveva già vinto contro la Fiorentina. Perché El Shaarawy, che ha giocato al suo posto visto che Pellegrini era malconcio in panchina, ha segnato l’1-0. Perché Dybala ha fatto magie e assist. Perché Abraham è entrato nel primo gol e ha segnato il secondo con una progressione da Re Leone.

Lo Special One ha parlato di «squadra» e fatto capire che le pretese di Zaniolo non sono condivise dal mondo del calcio che conta: «Sul tavolo non c'è niente che possa essere accettato dalla Roma». E se da qui al 31 gennaio si trovasse la soluzione migliore per tutti? «Allora faremo una riunione di emergenza perché se uno esce, un altro deve entrare».

(Corsera)