La Roma aveva già chiuso per Tadic

La Roma era pronta a sostituire il partente Nicolò Zaniolo con Dusan Tadic, capitano dell'Ajax. Il trentaquattrenne ha un solo anno di contratto e si trova in un momento difficile ad Amsterdam, motivo per cui l'affare sarebbe stato a basso costo. Con questa mossa inoltre Pinto avrebbe potuto chiudere anche per un altro difensore centrale, ma il rifiuto di Zaniolo al trasferimento al Bournemouth ha fatto saltare tutto. Il procuratore è ancora al lavoro per trovare un'offerta, ma ad oggi le soluzioni sono tre: il giocatore accetta il club inglese, il Milan convince la Roma a cedere Zaniolo con la formula dell'obbligo condizionato, spunta una nuova pretendente. Il rischio infatti è che il calciatore possa rimanere nella Capitale, accomodandosi in tribuna per i prossimi mesi.

In una riunione recente, prima che scoppiasse il caso, Pinto aveva comunicato al calciatore che sarebbe stato ceduto in estate poiché la società non intendeva rinnovare il contratto. Allo stesso tempo però il classe '99 ha accumulato nervosismo e successivamente si è arrivati alla rottura. Intanto i tifosi si sentono traditi e sono pronti a riservargli un'accoglienza tutt'altro che gentile.

(corsport)