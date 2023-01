La quiete dopo la tempesta: Mou ritorna in silenzio

La quiete dopo la tempesta. Oggi José Mourinho non si presenterà nella conferenza stampa prepartita, continuando la routine di non parlare alla vigilia delle gare del weekend nelle settimane in cui la squadra è impegnata in coppa (o in caso di turno infrasettimanale). Questa volta però, a causa delle dichiarazioni infuocate rilasciate al termine di Roma-Genoa, la scelta salta particolarmente all'occhio.

Alla base della filosofia di Mourinho c'è una scelta chiara: in caso di squalifica non considera opportuno analizzare la gara, mentre quando i giallorossi giocano tre gare in una settimana, crede che non ci sia motivo di parlare in conferenza stampa ogni 48 ore. Nel postpartita invece la Roma potrebbe mandare uno o più giocatori a rilasciare dichiarazioni al suo posto, evitando così una multa.

Se da un lato c'è la volontà di limitare l'eccessiva esposizione mediatica, dall'altra parte rischia di privarsi di una delle sue armi migliori.

