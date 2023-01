Prestazione non sufficiente per Sozza. L'errore più grave all'inizio della ripresa, quando non tira fuori il secondo giallo per Bourabia. Il centrocampista dello Spezia entra in ritardo su Smalling: intervento imprudente. Al 15' p.t. invece Sozza aveva ben giudicato un episodio non facile in area dello Spezia. Ferrer tocca con il ginocchio il piede destro di Zalewski: il contatto c'è ma è molto leggero e il giallorosso fa un altro passo prima di lasciarsi cadere.

(Gasport)