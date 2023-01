La grande forza dell'usato sicuro

Mou è andato sul sicuro. E con le sue scelte ha semplificato il viaggio in Liguria. Dentro i senatori per centrare l'obiettivo più urgente: chiudere il girone d'andata con altri 3 punti in trasferta - sono già 21 in 10 gare (7 vittorie 2 pari e 1 ko) - e il quarto successo in 5 partite del nuovo anno, contando anche quello in Coppa Italia, in cui la Roma è partita forte, allungando la sua striscia di imbattibilità iniziata prima della sosta mondiale. Spazio, dunque, a Matic, anche perché Pellegrini (non al meglio) si è seduto in panchina, ed El Shaarawy. [...] In più, proprio per non avere poi alcun rimpianto, nessun risparmio sui diffidati. Dentro Mancini, Smalling, Cristante, uscito solo nel recupero, e Celik, l'unico che, con il giallo ingenuo preso nel finale, salterà la sfida del Maradona, assenza che - con Karsdorp ormai emarginato - diventa comunque pesante. [...]

Probabilmente è esagerato dire che si è affidato ai migliori. Di sicuro José ha però puntato sul gruppo storico della sua attuale rosa. [...] A loro ha aggiunto l'essenzialità di Celik, il pragmatismo di Matic e la genialità di Dybala. Insomma, andando a valutare vecchi e nuovi, ha messo in campo l'esperienza perché in questo momento non ne poteva fare a meno. Mourinho, in otto giorni, ha quindi vinto due partite senza avere a disposizione Zaniolo. Il messaggio è forte per il gruppo, la piazza e per il disertore che, tra l'altro, pensa di ritrovarsi nuovamente a disposizione dal primo febbraio, cioè a mercato chiuso, per mancanza di offerte serie al club giallorosso.

Il messaggio, però, lo ha spedito pure fuori dalla Capitale, cioè rivolto a chi vive ad alta quota nel nostro campionato. La Roma è improvvisamente sbarcata in zona Champions. [...] Mou dice che niente è cambiato. [...] A lui, come si è visto al Picco, interessa la squadra che, almeno nei comportamenti e nei risultati, lo sta seguendo come nella fase migliore della scorsa stagione. In stile Conference, per capirsi. Anche i conti - non quelli in rosso del club, ovviamente - cominciano a tornare: sono già 9 le partite, su 26, senza incassare reti, comprese le 2 nelle coppe. Anzi migliorano: sono 5 i punti in più rispetto al campionato passato.

(Ugo Trani - Corriere dello Sport)