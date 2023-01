La corsa d'amore: tre maglie per Flavio!

IL ROMANISTA (M. STELLA) - "Papà fammi arrivare in campo, ti prego": questa la richiesta di Flavio, il bambino di 10 anni che ieri ha invaso il prato dell'Olimpico subito dopo il triplice fischio di Roma-Genoa. [...] "Eravamo seduti in Tribuna Monte Mario, quando al termine del match l'ho preso tra le braccia. Piano Piano l'ho lasciato scivolare verso la Curva Sud e quando ha toccato per terra ha iniziato a correre verso i giocatori. Non potevo crederci", racconta papà Sandro. Ha guadagnato un bottino non indifferente: prima la maglia di Dybala, poi quella di Ibanez e per finire quella di Belotti. "Colgo l'occasione per ringraziare i calciatori che sono stati fantastici". Al momento il club non ha ancora contattato la famiglia per un possibile nuovo e sicuramente più formale incontro a Trigoria, ma i colpi di scena non sono esclusi. [...]