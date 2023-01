Kvaratskhelia è guarito, domenica ci sarà. Un pericolo in più per Mou

II traguardo lo taglierà domenica sera. Khvicha Kvaratskhelia sarà protagonista nel match del Maradona contro la Roma di Mourinho. Il talento georgiano ha ormai smaltito la brutta influenza che gli è costata il derby contro la Salernitana. È rientrato a Castelvolturno già lunedì, un giorno prima del resto dei compagni, proprio per essere protagonista contro i giallorossi. Il Napoli ha bisogno del suo fuoriclasse per scardinare la difesa attenta della Roma. I giallorossi concederanno poco spazio al Napoli e Kvara con i suoi dribbling può far saltare il piano di gioco che Mourinho sta studiando.

(Il Messaggero)