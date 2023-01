Kvaratskhelia accelera per la Roma

Il magic moment del Napoli fa sognare pure i giocatori e il conto alla rovescia per la sfida di domenica sera contro la Roma al Maradona (20.45) è scattato ad-dirittura in anticipo. Nonostante la giornata di vacanza di ieri e il gran freddo, infatti, ai cancelli di Castel Volturno si sono presentati per una seduta supplementare di allenamento ben tre azzurri: Juan Jesus, Diego Demme e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, che è guarito dall'influenza e spera dunque di poter tornare a lavorare in gruppo già a partire da oggi. L'attaccante georgiano è stato costretto suo malgrado a saltare il derby di sabato scorso con la Salernitana ed è dovuto scomparire di nuovo dai radar sul più bello: dopo aver dato spettacolo con un gol e un assist contro la Juve. Ecco perché la stella emergente dell'Est freme per ripartire di slancio, anche se Elmas non l'ha fatto rimpiangere.

(La Repubblica)