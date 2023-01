Kvara-Osimhen: Spalletti ripresenta la sua coppia d'oro

Stasera al Maradona andrà in scena Napoli-Roma. Finora la squadra di Spalletti non ha sbagliato praticamente nulla, ma Mourinho ha la grande capacità di saper bloccare gli avversari facendoli giocare male. "La Roma ha calciatori fisici, dunque mai pensare che l'inerzia sia dalla nostra parte - afferma Spalletti -. Hanno gente come Dybala che sa sfruttare le qualità dei compagni. Questa è una partita pericolosa, i giallorossi sono addestrati a sfruttare ogni situazione di possibile vantaggio". Se lo Special One punta sulla 'Joya', il tecnico del Napoli può contare sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen, una delle migliori in Europa.

Al termine della conferenza stampa Spalletti ha affrontato anche l'argomento Totti: "Se lui ha piacere nel parlare con me, perché dovrei fare qualcosa di differente? Anche io avrei piacere".

(gasport)