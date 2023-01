Kumbulla in campo per tutelarsi dalle diffide

Due presenze consecutive da titolare, un buon rendimento, le parole lusinghiere di Mourinho e le diffide pendenti su due dei quattro centrali a disposizione. Sono diverse le ragioni che possono indurre lo Special One a riaffidarsi a Marash Kumbulla nel terzetto arretrato. Il pericolo cartellino che incombe su Smalling e Mancini è un rischio troppo grande in vista della giornata successiva alla trasferta di La Spezia, che vedrà la Roma impegnata a Napoli. Il ritorno di Ibañez dal turno di squalifica aggiunge alla difesa quel tocco di rapidità e senso dell'anticipo che può portare a un turno di riposo per Mancini. Le marcature aggressive del numero 23 lo rendono più soggetto a sanzioni arbitrali rispetto a Smalling, motivo per il quale dovrebbe essere proprio l'inglese a completare la linea a protezione di Rui Patricio.

Sulle fasce si va invece verso una conferma di Zalewski, completamente recuperato dagli acciacchi che lo hanno fatto uscire prima del 90,' e Celik. In mezzo al campo Mou non rinuncia mai volentieri a Cristante, ma la diffida può mettere in discussione l'assioma. E Matic è molto più che un'alternativa. Al suo fianco in pole c'è Bove. A fare da raccordo fra la mediana e la coppia formata da Abraham e Dybala, ci sarà ancora Pellegrini, non al meglio ma più che mai indispensabile dopo il passo indietro compiuto da Zaniolo.

(Il Romanista)