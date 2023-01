Karsdorp rimane fuori. Solbakken convocato

Karsdorp è rimasto nuovamente fuori dalla lista dei convocati e nonostante l'unica alternativa di ruolo sia Celik, Mourinho ha praticamente deciso di metterlo fuori rosa. L'olandese ha scelto di non partecipare alla tournee in Giappone, ma è stato successivamente aggregato al ritiro in Portogallo. Il calciatore è in vendita, ma l'interesse di Juventus e Ajax è solo una voce.

Prima convocazione invece per Solbakken, anche se non è ancora al top della condizione. Contro il Milan Mourinho in attacco punterà su Abraham e Dybala, con Zaniolo pronto a subentrare. A centrocampo spazio a Pellegrini, Matic e Cristante, mentre sulla sinistra Zalewski è in vantaggio su Spinazzola.

(Il Messaggero)