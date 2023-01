Karsdorp resta e Mou adesso vuole recuperarlo

Tiago Pinto ci proverà fino all'ultimo: «Zaniolo ha fatto una richiesta alla società per andare via, abbiamo cercato anche con il suo procuratore una soluzione ed è arrivata, ma in questo momento non è molto contento della soluzione e siamo in difficoltà perché era una soluzione ad una sua richiesta. Con tutti i paletti del fair play finanziario che abbiamo non siamo una società che può cedere al "no" di Zaniolo e prendere altri giocatori». E quindi? «Adesso abbiamo 48 ore, alla fine del mercato come tradizione metto la faccia, parlerò e quello sarà il momento giusto per rispondere a questa domanda. Ho ancora un po' di speranza in queste 48 ore. Gli interessi superiori della Roma vengono messi prima, io cerco di farlo ogni giorno».

Zaniolo è fuori, chissà fino a quando. Ma Mourinho conta di recuperare l'altro giocatore epurato, Rick Karsdorp. Dopo che Tiago Pinto ha constatato l'impossibilità di trovare un'offerta che suggerisse la cessione a titolo definitivo, la Roma proverà a rilanciarlo. Con il placet dell'allenatore. Ora però tocca al giocatore. Per tornare a disposizione della Roma, dovrà probabilmente chiedere scusa per alcuni atteggiamenti sbagliati del passato. In questo momento Karsdorp deve curare un leggero infortunio ma presto rientrerà a tutti gli effetti nel gruppo.

(Corsport)