Karsdorp, il nodo ingaggio frena il Monza

Sbloccare il mercato è difficile ma non impossibile. Basta racimolare denaro, attività alla quale si sta dedicando da settimane Tiago Pinto. (...) Shomurodov piace al Torino, che sta valutando la cessione di Sanabria nonostante il gol segnato a Salerno. Ma non è andato oltre alla richiesta di un prestito con diritto di riscatto. Tiago Pinto chiede l'obbligo, che consenta di pianificare una cessione certa per l'estate. (...) Per Karsdorp la situazione è più complessa. (...) Il giocatore vuole andare via subito e non cambierà idea, dopo le difficoltà ambientali riscontrate con una parte della tifoseria. E' in corso una vertenza tra le parti, che potrebbe essere risolta bonariamente con un trasferimento immediato. Karsdorp ha ricevuto una proposta dal Monza, che è disposto an-che a investire sul prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Ma qui il problema è lo stipendio: Karsdorp guadagna 2,2 milioni netti e ha il contratto in scadenza nel 2025. Sono troppi soldi anche per la proprietà Berlusconi. (...)

(corsport)