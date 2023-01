Karsdorp e Shomurodov, ora serve l'accelerazione

Il mercato in uscita della Roma non si ferma a Nicolò Zaniolo. La prossima settimana infatti Tiago Pinto parlerà con il Torino per Eldor Shomurodov: il calciatore ha l'accordo con i granata, ma manca l'intesa tra i club sulla formula. Anche il Lille è interessato all'uzbeko in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni e potrebbe inserire l'obbligo con uno sconto sul prezzo del cartellino.

La trattativa con il Monza per Rick Karsdorp si era arenata a causa dell'ingaggio troppo elevato, ma dopo l'assalto fallito a Lirola potrebbe tornare alla carica per il terzino destro olandese, a patto che la Roma partecipi al pagamento dello stipendio. Anche il Southampton ha mostrato interesse e qualora proponesse l'acquisto a titolo definitivo rimarrebbe comunque l'ostacolo ingaggio.

Resta in uscita anche Matias Vina, per il quale c'è stato qualche sondaggio da parte di club spagnoli.

A centrocampo la Roma pensa a Houssem Aouar, che a giugno si libererà a zero, motivo per cui appare difficile che venga pagato un indennizzo a gennaio. A fine stagione invece si riapriranno i discorsi con il Sassuolo per Davide Frattesi.

