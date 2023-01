Juventus, per giugno c'è un primo obiettivo: strappare Smalling a parametro

In estate la difesa della Juventus subirà un vero e proprio scossone. Visto che l'esigenza è anche e soprattutto quella di alzare l'asticella nell' immediato, risulta sempre più sostenuto il pressing bianconero nei confronti di Chris Smalling, Un profilo di qualità, affidabilità ed esperienza. E anche, se non soprattutto, un profilo disponibile a parametro zero, dal momento che il contratto dell'inglese con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno. Le trattative con il club capitolino sono in corso, al punto che giovedì a Trigoria si è tenuto un incontro tra Tiago Pinto e l'agente James Featherstone, ma la quadratura del cerchio è ancora lontana: il giocatore vorrebbe almeno un biennale e almeno ai circa 3,5 milioni annui attuali, i giallorossi preferirebbero ridurre l'ingaggio e delegare tutt'al più a dei bonus un compenso più rotondo. Il discorso non è compromesso, anche perché Smalling è una delle garanzie richieste da Mourinho per restare a Roma, ma nella crepa si era già inserita l'Inter e ora è sempre più forte anche la Juventus.

(Tuttosport)